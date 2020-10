Reese Witherspoon (44) hat tierischen Familienzuwachs bekommen! Vor wenigen Tagen wandte sich die Schauspielerin mit einer traurigen Nachricht an ihre Fans: Ihre Französische Bulldogge Pepper ist an den Folgen einer aggressiven Krebserkrankung gestorben. Gemeinsam mit ihren Liebsten verabschiedete sich die "Natürlich Blond"-Darstellerin von der süßen Fellnase. Doch jetzt konnte Reese einen neuen Welpen in ihrem Zuhause begrüßen: Familie Witherspoon hat wieder einen Hund!

Das teilte Reese' Tochter Ava Phillippe (21) jetzt auf Instagram mit. In ihrem Beitrag postete sie mehrere Schnappschüsse ihres neuen Haustiers, das sie auf den Namen Benji taufte. "Der Tag, an dem wir Pepper verloren, war zufällig der Tag, an dem ich diesen süßen Kerl mit nach Hause brachte", erklärte die Blondine. Eigentlich sei geplant gewesen, dass Benji Peppers Spielkamerad wird. Die beiden konnten sich jedoch leider nie kennenlernen, da die Bulldogge an dem Tag verstarb, als Benji Teil der Familie wurde.

Ihr neuer Hund komme von einer Rettungsorganisation. "Er liebt es, zu kuscheln und neue Freunde zu treffen (Menschen und Hunde) und hat sich schnell an das Leben in seiner neuen Umgebung gewöhnt", erzählte Ava über den kleinen Racker. Er sei der glücklichste und klügste Hund. Sie sei so dankbar, ihn in ihrem Leben zu haben, berichtete sie von ihrer großen Freude über das neue Familienmitglied.

Anzeige

Instagram / avaphillippe Reese Witherspoons Hund Benji

Anzeige

Instagram / avaphillippe Benji, Haustier der Witherspoon-Familie

Anzeige

Instagram / avaphillippe Ava Phillippe und Reese Witherspoon, März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de