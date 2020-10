Der Ausfall ist zum Glück kürzer als befürchtet! Vergangene Woche erschreckte Anne Menden (35) ihre Fans noch mit dieser Neuigkeit: Nach einem Treppensturz musste sie bei GZSZ als Emily pausieren. Ihre Verletzung fesselte sie zwischenzeitlich ans heimische Sofa, die Drehs fanden ohne sie statt. Doch ihre Fans müssen nicht lange auf die 35-Jährige verzichten, wie sich jetzt herausstellt – denn: Schon heute stand Anne wieder für die Vorabend-Daily vor der Kamera!

Die Berlinerin meldete sich nicht selbst zu Wort, aber dafür tauchte sie in der Instagram-Story ihrer GZSZ-Kollegin Valentina Pahde (26) auf: In dem Clip sind beide Schauspielerinnen zusammen am Set der RTL-Soap zu sehen. Während Valentina ihre Follower grüßt, befindet sich Anne hinter ihr und macht ein Peace-Zeichen in die Kamera. Kurz nach der Aufnahme war laut eines weiteren Postings auch schon der heutige Drehschluss für die Mädels gekommen und es ging in den Feierabend.

Aber werden die GZSZ-Fans Annes Abwesenheit in der Serie auch mitbekommen? "Ein kurzfristiger Ausfall beim Dreh fällt später und langfristig in der Ausstrahlung bestenfalls gar nicht auf", erklärte ein Sprecher von RTL. In solchen Fällen würden stattdessen einfach Szenen mit anderen Schauspielern vorgezogen.

TVNOW Emily (Anne Menden) bei GZSZ

Anne Menden beim 25-jährigen Jubiläum von GZSZ 2017

Anne Menden, GZSZ-Darstellerin

