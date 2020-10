Herzogin Kate (38) trägt ein neues Schmuckstück! Die royale Lady zieht mit ihren perfekt abgestimmten Outfits immer wieder alle Blicke auf sich. Ob im feuerroten Herbstmantel auf einer Fotoausstellung oder elegant in einem Blazer – Kate weiß sich zu kleiden. Bei ihren Looks hält sich die Dreifach-Mama jedoch zurück, was ihre Accessoires betrifft. Sie trägt selten anderen Schmuck als ihren Verlobungs- und Ehering. Doch jetzt fiel Fans auf, dass die Britin einen bisher unbekannten Ring am Finger hat!

Während eines Videocalls, bei dem Kate und ihr Ehemann Prinz William (38) mit Schulkindern in Pakistan sprachen, erblickten aufmerksame Zuschauer, dass die Brünette tatsächlich einen neuen Ring trägt. Wie zu erkennen war, ist das Schmuckstück goldfarben und verstellbar, da er an den Enden offen ist. Laut Hello! könne es sich dabei um ein Stück der Firma Bvlgari im Wert von etwa 1.600 Euro handeln.

Ein anderes Lieblingsschmuckstück der Beauty ist offenbar ein Ring mit gelbem Stein. Diesen trug sie auch auf der Hochzeit von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) im Jahr 2018. Zunächst wurde vermutet, dass der Ring ein Geschenk ihres Ehemannes sei. Später hat sich jedoch herausgestellt, dass es sich um ein wertvolles Stück aus Kates eigener Schmucksammlung, die sie bereits seit über zehn Jahren führt, handelt. Kate trug den Ring nämlich bereits im Jahr 2008 an ihrem 26. Geburtstag.

Getty Images Herzogin Kate mit ihrem Verlobungsring

Getty Images Herzogin Kates Verlobungsring

Getty Images Herzogin Kates Ring aus ihrer Schmucksammlung

