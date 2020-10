Herzogin Kate (38) setzt alles auf Rot! Ganz im Zeichen des Herbstes bevorzugt die royale Lady, was ihre Kleidung betrifft, aktuell wohl vor allem warme Farben. Kürzlich läutete sie die goldene Jahreszeit gebührend ein, indem sie zu einer Veranstaltung einen schicken karierten Oversized-Mantel trug. Jetzt trug die Modeliebhaberin erneut einen Look, mit dem sie alle Blicke auf sich zog: Kate zeigte sich in einem edlen feuerroten Mantel!

In London eröffnete die 38-Jährige mit ihrem Ehemann Prinz William (38) eine Fotoausstellung mit dem Titel "Hold Still". Elegant wie immer präsentierte sich Kate für die Fotos, auf denen sie einen roten langen Mantel mit großen schwarzen Knöpfen der Marke Alexander McQueen im Wert von etwa 3.600 Euro trug. Passend dazu hielt sie in der Hand eine kleine schwarze Tasche. Abgerundet hat die Beauty ihren eindrucksvollen Look mit schwarzen Pumps.

Auch bei Kates Mund-Nasen-Schutz wurde farblich nichts dem Zufall überlassen. Sie entschied sich für einen Stoff mit floralem Muster, der perfekt mit ihrem restlichen Outfit harmonierte. Offenbar gefällt dieser Print der Dreifach-Mama ganz besonders. Vor wenigen Wochen trug sie eine ähnliche Maske mit Blümchenmuster der britischen Marke Amaia London. Und dafür griff die Brünette nicht mal tief in die Tasche. Die Mund-Nase-Bedeckungen sind bereits für umgerechnet 17 Euro erhältlich.

ActionPress Herzogin Kate und Prinz William in London, Oktober 2020

ActionPress Herzogin Kate, 2020

ActionPress Herzogin Kate in London, 2020

