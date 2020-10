Was wird nach dieser Ansage folgen? Nach seinem freiwilligen Ausstieg aus der DSDS-Jury und dem darauffolgenden Eklat wurde es ruhig um Michael Wendler (48). In seiner neuen Telegram-Gruppe hat der "Egal"-Interpret bereits seiner einer Woche nichts mehr gepostet und im Netz veröffentlichte der 48-Jährige sogar seit zwei Wochen keine neuen Beiträge mehr – sporadisch machte er lediglich ein paar Storys. Auch im Fernsehen trat der Schlagersänger nach seinem DSDS-Exit noch nicht auf. Ob sich das bald ändert? Zumindest könnte eine neue Ansage von ihm darauf hindeuten...

Dieses Posting ist sehr mysteriös: In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Wahl-Amerikaner eine Zeichnung von sich, auf der er eine Sonnenbrille trägt und eine Zigarre pafft. Dazu schrieb er nicht viel, außer diese kryptische Botschaft: "Es kommt bald." Worauf sich seine Follower allerdings freuen dürfen oder was wo bald kommen wird, das verriet Michael nicht.

Dass sich der Wendler wieder auf der Foto- und Videoplattform äußerte ist seltsam, schließlich betonte er, dass die Macher des Portals Beiträge zensieren und keine Meinungsfreiheit gewähren. "Wichtige Informationen, die ihr unbedingt begreifen müsst, werden gelöscht", erklärte er vor Kurzem.

Was glaubt ihr, was teasert der Wendler hier an?