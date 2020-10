Davide Tolone (21) bezieht Stellung zu Calvin Kleinens Benehmen! Die beiden Flirt-Show-Kandidaten lernten sich in der vergangenen Temptation Island-Staffel kennen und schein sich seitdem gut zu verstehen. Nun unterzieht sich Calvin in der Promi-Variante der Fremdgeh-Show das zweite Mal dem Treuetest – und scheint dabei schon wieder über die Stränge zu schlagen. Er lässt sich von den Verführerinnen nicht nur ablecken oder antwerken, sondern schläft mit vier von ihnen sogar in einem Bett. Was sagt Calvins Kumpel Davide dazu?

Gegenüber Promiflash erklärt Davide: "Er genießt es halt – und selbst die Initiative ergreifen tut er ja nicht. Seine Hände hat er ja noch bei sich und sein bestes Stück zum Glück auch noch in der Hose." Zudem habe Calvin auch Finnja Bünhoves Versuch, mit ihm ohne Mikrofon in ein Zimmer zu gehen, dankend abgelehnt. "Bis jetzt gab es nichts, wo ich sagen würde: 'Boah, das war jetzt heftig.' Klar, er schläft mit vier Frauen im Bett [...], aber es hätten auch zwölf sein können", erklärt Davide weiter. Sein einstiger Show-Kollege trinke eben viel und könne sich oft nicht mehr daran erinnern, was er getan habe oder tue.

Dennoch zeigt sich Davide sicher, dass Calvin mit seiner Auserwählten wie Sanja Alena in der Sendung noch etwas intimer werden würde. "Sex und alles Weitere spart er sich zwar für nach der Show auf, aber da wird auf jeden Fall noch was gehen", vermutet der Pforzheimer.

RTL Sanja Alena, Calvin Kleinen, Maria Bell, Lina Kottutz und Nadine, Temptation Island V.I.P

Instagram / davidedondale Davide Tolone im August 2020 in Italien

TVNOW Ludwig Heer und Calvin Kleinen und einige Single-Ladys bei "Temptation Island V.I.P." 2020

