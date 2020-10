Wie geht es Jasi_xx3 (18) zwei Monate nach der Geburt? Im vergangenen August brachte der TikTok-Star mit gerade einmal 17 Jahren sein erstes Kind zur Welt. Nur kurze Zeit später verriet die frischgebackene Mutter auch, welchen Namen sie ihrem kleinen Mädchen gab: Eleyna. Und wie kommt der Webstar in seinem Mama-Alltag zurecht? Das verrät er jetzt in einem Update im Netz.

Während einer Q&A-Runde in ihren Instagram-Stories wollte ein Follower von Jasi wissen, ob und wie sie als junge Mutter über die Runden komme. "Also bis jetzt lief alles relativ gut ab und ich komme gut klar und ich bin auch glücklich", plaudert die Blondine aus. Natürlich habe es aber auch schon Tage gegeben, als ihr Wonneproppen sehr viel geweint habe und es dann natürlich schwieriger gewesen sei. Deshalb komme es für die Bayerin immer auf die Situation an.

Die inzwischen 18-Jährige verspricht ihren Followern außerdem, bald endlich ein bisschen ihren Alltag mit Eleyna zu filmen – allerdings nur wenn "etwas Spannendes" passiere. Jasi gesteht, dass sie das bisher vergessen habe, weil sie einfach die Zeit mit ihrem Baby sehr genieße.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 im Oktober 2020

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 im August 2020

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 im Oktober 2020

Seid ihr überrascht, dass Jasi_xx3 ihren Mama-Alltag so leicht zu meistern scheint? Ja, total! Nein, gar nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



