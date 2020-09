Das TikTok-Sternchen Jasi (18) ist endlich volljährig! Die besonderen Meilensteine im Leben der gebürtigen Bayerin kommen bei ihr wahrlich Schlag auf Schlag – denn nicht nur feierte sie am Sonntag ein besonderes Jubiläum: Im vergangenen Monat kam ihre Tochter Eleyna zur Welt. Dass sie mit 17 Jahren schwanger ist, brachte ihr in der jüngsten Vergangenheit große Beachtung ein. Trotz Baby konnte Jasi nun allerdings in ihren Geburtstag reinfeiern und postete jetzt das erste Foto mit 18 Jahren!

"Heute ist mein Geburtstag!", freute sich die Netz-Bekanntheit zu einem Party-Schnappschuss auf Instagram. Darauf hält sie einen großen Kuchen in die Kamera und lächelt von einem Ohr zum anderen. In einem zusätzlichen Clip sehen ihre mittlerweile über 810.000 Fans, dass sie sogar in ihren Ehrentag hineingefeiert hat – und dabei schon recht müde wirkte: "Wie kaputt ich aussehe! Aber ich bin's auch", gibt sie in ihrer Story zu. Von zahlreichen Glückwünschen ihrer Community war sie schließlich sogar zu Tränen gerührt.

Dass sie während der Entbindung ihrer Kleinen noch nicht volljährig war, wurde ihr auch zum Hindernis. So musste extra ihr Papa ins Krankenhaus kommen, um medizinischen Maßnahmen im Rahmen der Geburt zuzustimmen, wie sich Jasmin jetzt auf YouTube zurückerinnerte: "Er musste Zettel unterschreiben. Wenn ich einen Kaiserschnitt gebraucht hätte oder für Schmerzmittel, also zum Beispiel eine PDA, für die Einleitung oder Sonstiges."

Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, Netz-Star

Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 und ihre Tochter

Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de