Das hätte Serkan Yavuz (27) zum Verhängnis werden können! Eigentlich wollte der Influencer nach seiner Trennung von Carina Spack (24) bloß einen entspannten Abend mit seinen Kumpels verbringen. Denn vor ungefähr zwei Wochen gaben die beiden ehemaligen Bachelor in Paradise-Kandidaten bekannt, dass sie von nun an nicht mehr als Liebespaar durchs Leben gehen wollen. Bei der Suche nach Ablenkung setzte Serkan auf den Gebrauch seiner Wasserpfeife – und brachte sich damit fast in Lebensgefahr!

Sichtlich erschrocken erklärt der Promiboxen-Sieger in seiner Instagram-Story, was ihm passiert sei: "Ich hätte fast die Bude abgefackelt." Dabei habe er doch bloß die Kohle von seiner Shisha mit dem Staubsauger entfernen wollen. Die glühte allerdings noch – sodass das Gerät in Brand geriet. Daraufhin bekam Serkan offenbar Panik und hielt den Staubsauger unter laufendes Wasser. Glücklicherweise sei das Gerät aber noch nicht an elektrischen Strom angeschlossen gewesen! Entsetzt stellt der 27-Jährige nämlich fest: "Ich hätte draufgehen können." Da es noch mal glimpflich ausgegangen ist, scheint er nun darüber lachen zu können. "Typisch Serkan", meint er kopfschüttelnd.

Aber nicht nur seine Shisha, sondern auch einige User im Netz zeigen sich in diesen Tagen hitzig: Carinas Fans machen es dem Regensburger nicht leicht nach der Trennung. Nachdem sich Carina weinend im Netz zeigte, schickten ihre Follower Beschimpfungen an Serkan. Doch der wehrte sich: "Haltet endlich die Schnauze!" Sie würden gar nicht wissen, was zwischen ihnen vorgefallen sei.

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, Influencer

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, Ex-Bachelorette-Kandidat

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz beim Sport

