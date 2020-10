Carina Spacks (24) tränenreiche Botschaft hat ein ungewolltes Nachspiel für ihren Ex Serkan Yavuz (27)! Vor ein paar Wochen gab das einstige Bachelor in Paradise-Paar überraschend seine Trennung bekannt. Daraufhin wurde es vor allem um die 24-Jährige ruhig – sie zog sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Am Donnerstag meldete sie sich nun unter Tränen bei ihrer Community zurück und berichtete, wie schlecht es ihr gehe. Doch das wollte sie damit wohl nicht bezwecken: Nach Carinas emotionalem Update gingen ihre Fans auf Serkan los!

Offenbar haben den Promiboxen-Sieger einige fiese Nachrichten erreicht – in seiner Instagram-Story machte er seinem Ärger nun Luft: "Ganz kurz Klartext zum Thema Carina und dann hoffe ich, dass das Ganze ein Ende nimmt: An alle Kackvögel, die mir seit gestern schreiben und mich zumüllen: Ich bitte euch, haltet endlich die Schnauze!" Weiter berichtete Serkan aufgebracht: "Leute schreiben mir: 'Wie kannst du nur? Was bist du für ein Mensch?' Ey, kümmert euch um euer verschissenes Leben! Ihr habt doch kein Plan, was zwischen uns vorgefallen ist! Also haltet euch da raus!"

Was sagt Carina zu der Aktion? Ganz offensichtlich war die Hate-Welle ihrer Fans nicht von ihr gewollt – oder in ihrem Sinne. "Bitte lasst Serkan in Ruhe", appellierte sie kurz nach Serkans Wutrede in ihrer Instagram-Story. Anschließend stellte sie klar: "Wir hassen uns nicht und stehen auch noch in Kontakt. Wenn ihr ihn beleidigt und immer wieder damit konfrontiert, macht ihr das Ganze damit nicht besser. Zwischen uns erreicht ihr eher das Gegenteil damit."

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, Ex-Bachelorette-Kandidat

Instagram / serkan___yavuz "Bachelor in Paradise"-Star Serkan Yavuz

Instagram / carina_spack Carina Spack, TV-Bekanntheit

