Ist diese Frau wirklich seit vier Jahrzehnten auf der Welt? Vergangene Woche hatte Kim Kardashian einen tollen Grund, um zu feiern: Die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin zelebrierte ihren 40. Geburtstag. Ihren runden Ehrentag feierte sie mit einer riesigen Party im Kreise ihrer Liebsten. Dass das Alter aber nur eine Zahl ist, bewies die Frau von Kanye West (43) nun eindrucksvoll im Netz: Sie postete mega-heiße Bilder von sich!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte sie eine Reihe von Fotos, auf denen sie einen goldenen Bikini trägt. Ihren coolen Look komplettierte sie mit einer Sonnenbrille und einem Bandana. Zu den Pics schrieb die Reality-TV-Queen selbstbewusst: "Das ist 40!" Über fünf Millionen User gaben ihr recht und überhäuften sie mit Komplimenten. Auch Kims Schwester Kendall Jenner (24) kommentierte das Bild und schrieb: "So sieht es aus."

Einige Follower machten sich aber auch lustig über die Unternehmerin: "Man sieht mit 40 so aus, wenn man reich ist" oder "Natürlich siehst du mit 40 so aus, nachdem, was du alles hast machen lassen", um zwei Beispiele zu nennen.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kourtney, Kim und Khloé Kardashian im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian an ihrem 40. Geburtstag

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de