Was war der Grund für die Trennung zwischen Kate Beckinsale (47) und Goody Grace (23)? Vor mehreren Monaten schien die Schauspielerin in dem 24 Jahre jüngeren Musiker ihre große Liebe gefunden zu haben. Anfang dieses Monats folgte dann aber die überraschende Meldung: Das Paar geht ab sofort wieder getrennte Wege. Ein Insider ist sich sicher, den tatsächlichen Auslöser für das Liebes-Aus der beiden zu kennen!

Kurz nach der Bekanntgabe der Trennung sprach eine Quelle aus dem Umfeld der "Underworld"-Darstellerin mit People. "Es ist für Kate keine große Sache", so der Insider. Es sei für die 47-Jährige großartig gewesen, den Sänger während des Lockdowns an ihrer Seite gehabt zu haben. Letztendlich habe es aus einem bestimmten Grund nicht für eine gemeinsame Zukunft gereicht: Goody sei zu jung und habe andere Prioritäten – was Kate aber voll und ganz nachvollziehen könne.

Von Liebeskummer fehlt bei Kate allerdings jede Spur. Auf die Aufforderung eines Fans via Instagram, sich einen neuen Mann zu suchen, reagierte die brünette Schönheit prompt mit den Worten: "Ich kann dir versichern, dass niemand einen Mann braucht. Die Frage ist, ob ich einen will oder nicht."

Getty Images Kate Beckinsale, Filmstar

Getty Images Goody Grace, Musiker

Getty Images Kate Beckinsale, TV-Bekanntheit

