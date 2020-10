Alles schon wieder aus und vorbei bei Kate Beckinsale (47) und Goody Grace (23)? Seit mehreren Monaten ist die Schauspielerin wieder vergeben – und zwar an den 24 Jahre jüngeren Musiker. Seitdem zeigte sich das Pärchen immer wieder total verliebt in der Öffentlichkeit und machte sich auch im Netz gegenseitig süße Liebeserklärungen. Doch das Glück der beiden soll schon wieder vorbei sein: Angeblich gehen Kate und Goody wieder getrennte Wege.

Nach den jüngsten Social-Media-Aktivitäten der 47-Jährigen zufolge sieht es ganz danach aus, als hätten sie und ihr Liebster sich getrennt. Auf Instagram entfolgte sie dem Sänger nicht nur, sie löschte auch die gemeinsamen Bilder mit ihm. Laut The Sun soll der "Two Shots"-Interpret in seine Heimat Kanada zurückgekehrt sein, nachdem er die vergangenen sechs Monate mit dem "Underworld"-Star zusammen gelebt hatte.

Erst Ende Juni hatte die "Pearl Harbor"-Darstellerin ihrem Partner ihre Liebe gestanden. Zu seinem 23. Geburtstag postete dieser einen kurzen Clip von sich, in dem er ein Cover von Bob Dylans (79) Song "The Times That Are A-Changin" trällerte und sich für die zahlreichen Glückwünsche bedankte. Unter dem Video kommentierte Kate: "Alles Gute zum Geburtstag, ich liebe dich."

Anzeige

Getty Images Goody Grace im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Kate Beckinsale, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Der Sänger Goody Grace

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de