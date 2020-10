Irina Shayk (34) genießt die gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter in vollen Zügen! Seit April 2017 ist die dunkelhaarige Schönheit nicht mehr nur Model, sondern auch Mutter der kleinen Lea. Nach der Trennung von Schauspieler Bradley Cooper (45) meistert die Beauty den Alltag mit ihrem inzwischen dreijährigen Mädchen allein. Jetzt wurden Irina und ihr Töchterchen bei einem gemeinsamen Ausflug in New York gesichtet!

Paparazzi entdeckten das Mutter-Tochter-Gespann am Montag bei einem Spaziergang durch die US-Metropole. Dabei konnte das regnerische Wetter dem Duo offenbar nichts anhaben: Während Irina in Sachen Outfit auf schwarze Boots, Wollpulli und Sonnenbrille setzte, war ihre kleine Tochter unter der Regenabdeckung des blauen Kinderwagens mollig warm eingepackt. Die Shoppingtour schien sich allerdings ein Weilchen hinzuziehen, woraufhin Klein-Lea kurzerhand ein Nickerchen einlegte.

Bei einem vorangegangenen Ausflug war Irinas Nachwuchs noch zu Fuß unterwegs – und zog dabei mit ihrer bunten Kleidung alle Blicke auf sich. In Begleitung von ihrer Mama und Oma trug das Mädchen ein rosafarbenes Tutu, dazu rote Socken und eine gelbe Winterjacke.

Anzeige

MEGA Irina Shayk mit ihrer Tochter Lea, Oktober 2020

Anzeige

MEGA Irina Shayk und ihre Tochter Lea

Anzeige

MEGA Irina Shayk und Töchterchen Lea, Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de