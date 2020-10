Was war der Auslöser für die Trennung zwischen Brenda Patea (27) und Alexander Zverev (23)? Im Herbst des vergangenen Jahres machten die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der Tennisprofi ihre Beziehung öffentlich. Kurz darauf galten sie für einige Fans als eines der absoluten Traumpaare. Inzwischen erwartet das Model sogar sein erstes Kind – die Liebe zu Alexander ging allerdings in die Brüche. Jetzt verriet Brenda auch den Grund für das Liebes-Aus!

War möglicherweise die Schwangerschaft der Anlass, dass Brenda und Alex getrennte Wege gehen? In einem Interview mit Gala sprach die schwangere Beauty Klartext: "Nein, das würde ich so nicht sagen. Es hat schon vorher gekriselt, weil wir verschiedene Ansichten vom Leben haben." So habe der Sportler seinen Lebensmittelpunkt in Monaco, während sich die dunkelhaarige Schönheit in Berlin auf ihre Karriere konzentrieren möchte. Für eine gemeinsame Zukunft hätte Brenda ihre derzeitige Heimat allerdings aufgeben müssen.

"Wer an der Seite eines Sportlers lebt, muss sich unterordnen", erklärte Brenda. Zudem habe die 27-Jährige den Großteil des Tages allein verbracht, weil Alex zum Training musste. Dennoch kann und will sich die TV-Bekanntheit im Nachhinein nicht beschweren: "Alex hat sich immer um mich gekümmert und auch versucht, mich mit einzubeziehen."

Anzeige

Instagram / brendapatea Brenda Patea und Alex Zverev

Anzeige

Instagram / brendapatea Brenda Patea, Model

Anzeige

Instagram / brendapatea Brenda Patea, Laufstegschönheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de