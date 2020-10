Es hat sich ausgeflirtet! Als einer der ersten Kandidaten war Paul Röder in die Ex on the Beach-Villa eingezogen und hoffte, in dieser griechischen Liebes-Location auf seine Traumfrau zu treffen. Allerdings hatte es am Ende weder mit Walentina noch mit Temptation Island-Verführerin Jacqueline Siemsen so richtig gefunkt. Neue Hoffnung durfte sich der Berliner dann beim Auftauchen seiner Ex Malina Buhl machen. Nachdem sie ihm zunächst einen Korb gab, knutschen und turtelten die zwei letztlich doch miteinander, was das Zeug hält. Umso bitterer für Paul: Er wurde vom Terror-Tablet nach Hause geschickt!

"Gut gemacht, Paul, aber das war dein letzter Tanz, die Musik spielt nicht mehr für dich. Verabschiede dich von den anderen, dein Taxi wartet vor der Tür", las Mitkandidat Aaron Hundhausen nach einem Dancebattle von dem Elektronik-Gerät ab und sorgte damit für richtig miese Stimmung im Haus. Nicht nur Michelle Daniaux, Christina Dimitriou, Georgia und Wale waren nach dem Exit untröstlich – auch bei Malina flossen bittere Tränen. "Ich war definitiv traurig darüber, dass er gehen musste, weil man schon sehr froh war, sich als Halt hier drin zu haben", erklärte sie.

Dass die Fitnesstrainerin jetzt so enttäuscht ist, dürfte einige Fans allerdings verwundern. Auf die Frage des 33-Jährigen, ob sich Malina mehr mit ihm vorstellen könnte, antworte sie zunächst nämlich noch: "Zwischen uns auf jeden Fall erst mal nicht. Von meiner Seite aus gab es das einfach nur zu klären." Mit dieser Aussage überraschte sie ihren Gegenüber bei dem Date sichtlich.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

Anzeige

TVNOW Malina und Paul, "Ex on the Beach"-Kandidaten 2020

Anzeige

TVNOW Paul und Malina bei "Ex on the Beach"

Anzeige

TVNOW Die "Ex on the Beach"-Teilnehmer Paul und Malina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de