Wer darauf hofft, dass Lisha beim großen Wiedersehen der Sommerhaus der Stars-Kandidaten einmal mehr die Krallen ausfährt, den muss die YouTuberin wohl enttäuschen! Am kommenden Sonntag strahlt RTL nicht nur das große Finale, sondern auch noch die Aussprache der VIP-Kandidaten aus. Viele Zuschauer erwarten dabei wohl, dass es – wie schon während der Staffel – gehörig knallen wird. In einem Interview erklärt Lisha aber schon jetzt: Sie selbst wird sich viel ruhiger als sonst geben!

Die 34-Jährige sprach mit Bild über den großen Showdown am Wochenende. Denn schon vor der Aufzeichnung vergangene Woche hat Lisha, um ihr Aggressionsproblem zu bewältigen, einen Boxtrainer aufgesucht. "Beim großen Wiedersehen am 1. November wird man sehen, was das Training bis jetzt gebracht hat. Durch das Abbauen von Aggressionen bin ich in vielen Situationen, die mich eigentlich auf 180 bringen würden, viel ruhiger geworden", stellte sie im Gespräch klar.

Eines scheint damit schon sicher: Eine aufbrausende und keifende Lisha, wie sie die Fans in den vergangenen Sommerhaus-Folgen zu Gesicht bekommen hatten, wird es bei der anstehenden Reunion nicht geben. Sollte das Boxen aber mal nicht mehr den gewünschten Effekt erzielen, hat Lisha ja immer noch ihren Partner Lou. "Er kann mich immer runterbringen. Es gab schon viel schlimmere Situationen ohne Kameras, bei denen er mich im Griff hatte. Schwer, aber er schafft es", schloss sie ab.

