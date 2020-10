Die Fans fiebern der neuen Musik von Ariana Grande (27) entgegen! Wie die Pop-Prinzessin im Netz ankündigte, wird sie am kommenden Freitag ihr sechstes Studio-Album herausbringen. In der vergangenen Woche veröffentlichte sie bereits die erste Single "Positions" aus dem gleichnamigen Album. Und auch ein Video zu dem Song ließ nicht lange auf sich warten. Jetzt teilte die Sängerin endlich die Trackliste – und die Fans sind überglücklich. Denn für ihr neues Projekt arbeitete Ari auch mit dem einen oder anderen prominenten Kollegen zusammen.

Insgesamt 14 neue Songs wird die 27-Jährige ihren Fans präsentieren. Dazu zählt unter anderem der Track "Motive", den sie mit Sängerin Doja Cat aufgenommen hat. Außerdem gab es eine Zusammenarbeit mit dem Rapper Ty Dolla Sign und auch die Kollaboration mit The Weeknd (30) für das Lied "Off The Table" schaffte es auf das neue Album. Auf Twitter wandte sich Ariana aufgeregt an ihre Fans und schrieb: "Das hier ist bisher mein Lieblingsprojekt! Ich kann es kaum noch abwarten, bis ihr es auch hört."

Auf Instagram veröffentlichte die "Rain On Me"-Interpretin gestern auch schon das Cover von ihrer neuen CD, auf dem ein Porträt von ihr zu sehen ist. Dabei gibt es nicht nur ein Cover, sondern gleich drei verschiedene! So können die Fans sich für ihren Favoriten entscheiden und diesen bereits jetzt schon online vorbestellen.

Getty Images Ariana Grande bei den MTV Movie Awards 2016

Getty Images Ariana Grande im Dezember 2018

Instagram / arianagrande Ariana Grande im August 2020

