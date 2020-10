Die Gerüchte um Brenda Patea (27) bestätigen sich! Mehrere Monate war die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin gemeinsam mit dem Tennisprofi Alexander Zverev (23) durchs Leben gegangen. Seit Kurzem folgen sich die beiden allerdings nicht mehr auf Instagram, sämtliche Pärchenfotos sind gelöscht. Umso überraschender war es daher, als Brenda sich am vergangenen Dienstag mit einem verdächtig runden Bauch im Netz zeigte: Und tatsächlich, die 27-Jährige und Alexander sind getrennt – erwarten aber gemeinsam ein Baby!

Das verrät die Beauty jetzt in einem Gespräch mit Gala: "Ich bin in der 20. Schwangerschaftswoche, ich erwarte ein Kind von Alex!" Dass sie schwanger ist, habe sie gleich in der dritten Woche bemerkt. Als sie Alexander, mit dem sie zu dem Zeitpunkt noch zusammen war, davon erzählte, hätten sich beide zunächst beide gefreut. Es kamen allerdings auch erste Zweifel auf. Brenda habe sich dann aber sofort für das Kind entschieden, nachdem sie bei einem Arzttermin dessen Herzschlag gehört hatte.

Obwohl die beiden ein gemeinsames Kind erwarten, hielt ihre Beziehung nicht stand. "Es ist eine schwierige Situation gewesen", erzählt die Brünette. Alexander habe ihr zugehört, sei ziemlich aufmerksam gewesen. Brenda stellt klar: Am Ende scheiterte die Beziehung nicht an der Schwangerschaft: "Es hat schon vorher gekriselt, weil wir verschiedene Ansichten vom Leben haben", so Brenda. Sein Leben als Tennisprofi in Monaco und ihr Wunsch, in Berlin zu bleiben, waren am Ende nicht zu vereinbaren – auch wenn sich Alexander laut Brenda viel Mühe gab: "Alex hat sich immer um mich gekümmert und auch versucht, mich mit einzubeziehen." Mittlerweile haben die beiden aber keinen Kontakt mehr. Auf Anfrage der Gala hat sich Alexander nicht zu der Schwangerschaft geäußert.

Anzeige

Instagram / brendapatea Brenda Patea, 2020 in Berlin

Anzeige

Instagram / brendapatea Brenda Patea und Alex Zverev

Anzeige

Instagram / brendapatea Alexander Zverev und Brenda Patea in Monaco

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de