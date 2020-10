Süße Baby-Gerüchte um Brenda Patea (27)! Das Berliner Model wurde durch die Teilnahme an der Castingshow Germany's next Topmodel deutschlandweit bekannt. Für den Sieg reichte es zwar nicht, Brenda konnte sich aber eine große und treue Follower-Gemeinde bei Social Media aufbauen. Jetzt scheint vielleicht schon bald ein neues Kapitel im Leben der TV-Darstellerin zu beginnen – Brendas Fans sind überzeugt, dass die Beauty zum ersten Mal schwanger ist.

In einer aktuellen Instagram-Story sieht man den ehemaligen Schützling von Heidi Klum (47) beim Süßigkeiten-Shopping. Einige Follower meinen hinter dem Einkaufswagen an Brendas Körpermitte eine Wölbung erkennen zu können. "Brenda, bist du schwanger?", fragt eine Userin unter dem letzten Bildbeitrag der Berlinerin. "Ist sie! Sieht man echt schon heftig. Hatte ich letztens schon in ihrer Story gesehen", antwortete eine andere per Kommentar. Weitere Spekulationen dieser Art häufen sich unter dem Post. Brenda selbst äußerte sich noch nicht zu den Spekulationen ihrer Anhänger. Auch auf Promiflash-Anfrage meldete sie sich bislang nicht zu Wort.

Zudem ist nicht wirklich viel über ihr aktuelles Liebesleben bekannt. Zuletzt war sie mit Profi-Tennisspieler Alexander Zverev (23) liiert. Doch da sie Mitte des Jahres alle gemeinsamen Fotos löschte und ihm entfolgte, gehen viele davon aus, dass die beiden kein Paar mehr sind.

Instagram / brendapatea Model Brenda Patea

Instagram / brendapatea Brenda Patea, 2020 in Berlin

Instagram / brendapatea Brenda Patea, Model

