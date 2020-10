Diese zwei sahen früher richtig niedlich aus! Lisha und Lou sorgen gerade im Sommerhaus der Stars für ordentlich Krawall. In fast jeder Folge legt sich die YouTuberin mit ihrer Konkurrentin Evanthia Benetatou (28) an, wobei der ein oder andere Streit auch gerne mal ziemlich eskaliert. Doch sie und ihr Partner können auch anders: In einem Video zeigen Lisha und Lou ihren Followern jetzt süße Kinderfotos und beweisen damit, dass sie auch einmal klein und unschuldig waren.

In einem YouTube-Video blenden die beiden Influencer alte Kinderfotos von sich ein und finden ihr früheres Aussehen total peinlich. "Meine Ohren waren größer als meine Zukunft", kommentiert die 31-Jährige belustigt. Auf dem Bild war Lisha gerade mal zwölf Jahre alt, trotzdem macht sie sich jetzt über ihren schiefen Haarschnitt von damals lustig. Außerdem erzählt sie, dass sie immer wie ein Junge gekleidet war und weder Röcke noch Kleider tragen wollte.

Auch Lou zeigt ein Bild aus der Zeit, als er gerade frisch in die Pubertät gekommen war. "Pickelgesicht, Alter", meint seine Freundin dazu. Auf den anderen Throwback-Pics scheint der heutige Influencer seiner Lisha aber zu gefallen: "Du wärst schon in dem Alter voll mein Ding gewesen, ich finde dich da richtig hübsch", äußert sich die Berlinerin zu einem Jugend-Foto von Lou.

YouTube / Lisha&Lou YouTuberin Lisha als Zwölfjährige

YouTube / Lisha&Lou YouTuber Lou vor zwanzig Jahren

YouTube / Lisha&Lou YouTuber Lou vor über zehn Jahren

