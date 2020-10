Tun sich Lisha und Lou mit ihrer Das Sommerhaus der Stars-Teilnahme etwa doch keinen Gefallen? Bevor die diesjährige Staffel ihren Auftakt feierte, dürfte das YouTuber-Paar längst nicht allen Zuschauern ein Begriff gewesen sein. Jetzt aber umso mehr: Vor allem Lisha eckt mit ihrer aufbrausenden Art an. In der vergangenen Folge rastete sie erneut aus und warf nicht nur ihrer Mitbewohnerin Evanthia Benetatou (28) Beleidigungen an den Kopf. Könnte dieses Verhalten sie langsam auch Sympathiepunkte bei den Fans kosten?

Diana Herold (46) zeigte sich davon überzeugt. Während Lisha in der jüngsten Episode ausflippte, weil ihr Erzfeindin Eva keinen Prosecco angeboten hatte, warnte die Blondine bereits, die Web-Bekanntheit solle besser darauf achten, sich nicht ihren Ruf zu versauen. Und Lisha? Die schien das nicht zu berühren: "Ich scheiß' auf meinen Ruf, meine Follower wissen, wie ich bin", rief sie. Tatsächlich scheint Lisha davon weiterhin überzeugt zu sein. In ihrer Instagram-Story erklärte sie jetzt: Viele ihrer Hater im Netz seien bloß von Managements, die ihrem Erfolg schaden wollen, gekauft und der Shitstorm weitestgehend künstlich herbeigeführt.

Aber sollte Lisha wirklich nicht um ihr Ansehen bangen? Auf Twitter forderten bereits zahlreiche Zuschauer, die Berlinerin für künftige TV-Formate zu sperren. Und auch eine Promiflash-Umfrage (Stand: 19. Oktober, 15.40 Uhr) spricht nicht für die Influencerin: Von 8.474 teilnehmenden Usern waren sich 80,8 Prozent (6.845 Stimmen) einig, dass ihre Reaktion Eva gegenüber total überzogen gewesen sei. Lediglich 19,2 Prozent (1.629 Stimmen) waren der Ansicht, dass ihr Wutausbruch inklusive Beleidigungen angebracht waren.

