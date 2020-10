Warum haben Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (27) sich im Sommerhaus der Stars zu so viel Hate hinreißen lassen? Der Ex-Bachelor und seine Rosensiegerin gehörten definitiv zu den größten Überraschungen in der diesjährigen Staffel: Obwohl sie vor ihrer Teilnahme noch als perfektes Paar galten, enttäuschten sie mit ihrer fiesen Art gegenüber Ex-Bachelor-Girl Eva Benetatou (28) viele Fans. Doch wie kam es überhaupt dazu? Sommerhaus-Kollege Michael Tomaschautzki hat eine Theorie, was Jenny und Andrej angeht...

In seiner Instagram-Story beantwortete Diana Herolds (46) Mann jetzt einige Fan-Fragen. Ein User wollte dabei wissen, ob Andrej und Jenny schon von Anfang an so "unsympathisch" gewesen seien. "Nein! Definitiv nicht, im Gegenteil", betonte der 48-Jährige daraufhin. "Diana kannte ihn beruflich und erzählte mir damals, dass er supernett und herzlich sei." Doch warum war Andrej im Sommerhaus dann so kalt gegenüber anderen Teilnehmern? Michael ist überzeugt, dass er und Jenny "sich irgendwann verloren" hätten. Ob er das allgemein meint – oder damit andeutet, dass sie sich in ihrer Wut gegen Eva verloren hätten, wird nicht ganz klar.

Andrej und Jenny traf der Shitstorm jedenfalls heftig: Seit rund einem Monat herrscht Funkstille auf ihren Social-Media-Kanälen. Vermutlich werden sie sich erstmals beim großen Wiedersehen im Anschluss an das Sommerhaus-Finale am Sonntag zu der ganzen Sache äußern – die Show wurde erst vor wenigen Tagen aufgezeichnet.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Andrej Mangold und Jennifer Lange bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Diana Herold und Michael Tomaschautzki, Sommerhaus-Kandidaten 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Andrej Mangold und Jennifer Lange, Sommerhaus-Kandidaten 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de