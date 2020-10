Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26) schweigen weiterhin zu den Vorfällen im Sommerhaus der Stars! In den vergangenen Wochen mussten der ehemalige Bachelor und seine Freundin jede Menge Kritik für ihren Auftritt in der TV-Show einstecken. Besonders ihr Verhalten gegenüber Andrejs Ex Evanthia Benetatou (28) gefiel den Zuschauern gar nicht – das Paar zog sich daraufhin zurück. Wäre eine öffentliche Entschuldigung nun die beste Lösung?

Das wünschen sich zumindest die Zuschauer auf Twitter: "Nur durch eine ehrliche und ernst gemeinte Entschuldigung bei Eva und dem Publikum könnten sie etwas Sympathie zurückgewinnen!", schrieb ein User auf der Plattform. Dafür bekam er viel Zuspruch: "Man sollte dazu stehen, was man gemacht hat, und sich einfach entschuldigen und es nicht weiter auf den Schnitt schieben!", schrieb ein weiterer Nutzer.

Andrej und Jenny sehen das aber offenbar anders: Vor wenigen Tagen brachen die beiden ganz kurz ihr Schweigen im Netz und forderten via Instagram, das große Wiedersehen der Sommerhaus-Stars live auszustrahlen – damit sie durch den Schnitt nicht falsch dargestellt werden könnten. Dann könnten sie "endlich Klartext" sprechen. Was meint ihr: Sollten sich Andrej und Jenny einfach öffentlich bei Eva entschuldigen? Stimmt unten ab.

