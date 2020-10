Olivia Munn (40) ist Single – eigentlich! Anfang August teilte die Schauspielerin mit, dass sie und E-Sports-Star Tucker Roberts schon seit einigen Monaten kein Paar mehr sind. Seit ihrer überraschenden Trennungsnews gibt es auch keine Hinweise darauf, dass Olivia einen neuen Mann an ihrer Seite haben könnte – bis jetzt. Die neuesten Indizien lassen vor allem eine Frage aufkommen: Hat dieser neue mysteriöse Mann an ihrer Seite ihr jetzt einen Heiratsantrag gemacht?

Paparazzi konnten die X-Men-Darstellerin am vergangenen Dienstag nach ihrem Work-out in Los Angeles ablichten. Eher schlicht und unauffällig: ihr Sportoutfit. Weiße Sneaker, schwarze Leggins und ein weißer Oversized-Pulli – so weit, so normal. Allerdings zieht die 40-Jährige mit ihrer linken Hand dann alle Blicke auf sich: Dort trägt sie einen funkelnden Ring am Finger, der einem klassischen Verlobungsring verdächtig ähnlich sieht – wagt Olivia etwa mit einem bisher Unbekannten den Schritt vor den Traualtar?

Dass Olivia es schafft, ihr Leben abseits des Hollywood-Trubels geheim zu halten, hat sie bereits im Zuge ihrer letzten Beziehung bewiesen. Zwar gaben sie und Tucker erst im Sommer ihr Liebesaus offiziell bekannt, zu diesem Zeitpunkt gingen die beiden allerdgins schon längst getrennte Wege: Sie zogen nach eigenen Angaben bereits Ende 2019 den Schlussstrich.

Anzeige

Getty Images Olivia Munn im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Tucker Roberts und Olivia Munn, 2019

Anzeige

MEGA Olivia Munn im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de