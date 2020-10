Zwischen den Sommerhaus der Stars-Paaren ist noch lange nicht alles gesagt! Am kommenden Sonntagabend strahlt RTL endlich das große Finale des Kampfs der Promipaare aus, danach sollen in der Wiedersehensshow alle offenen Fragen geklärt werden. Und so viel wie dieses Jahr gab es definitiv noch in keiner Staffel zu besprechen! Sowohl Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (27) als auch Lisha und Lou werden nach dem Medienrummel der vergangenen Tage sicher viel loszuwerden haben – aber von wem wollen die Fans am ehesten die richtigen Worte hören?

Keine Frage – nach dieser Staffel dürften die Zuschauer vor allem von Andrej, Jenny, Lisha und Lou wissen wollen, wie sie zu ihrem teils schockierenden Verhalten im Sommerhaus stehen. Während sich bei dem Bachelor-Duo alles um die Auseinandersetzung mit Evanthia Benetatou (28) und Chris Broy dreht, geht es bei dem YouTuber-Paar um die vermeintliche Respektlosigkeit, die sie zuletzt ihren Kontrahenten entgegenbrachten. Von den einen gefeiert, von den anderen verflucht – noch nie wurde mehr über Kandidaten gesprochen als bei diesen vier!

Doch von welchem Duo erwarten die Fans nun dringender eine Erklärung? Und werden sie überhaupt eine bekommen? In der vergangenen Wochen machten weder Andrej und Jenny noch Lisha und Lou den Eindruck, dass sie ihr Auftreten im Sommerhaus bereuen. Alle vier waren der Ansicht, dass der Schnitt die Story in eine bestimmte Richtung gelenkt habe und gezielt Szenen von Eva weggelassen wurden, um sie als "Opfer" darzustellen.

Jennifer Lange und Andrej Mangold im "Sommerhaus der Stars"

Lisha und Lou am letzten Tag im "Sommerhaus der Stars"

Andrej Mangold bei "Das Sommerhaus der Stars"

