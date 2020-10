Haben sie etwa Nägel mit Köpfen gemacht? Seit mehreren Monaten turtelt Sarah Lombardi (28) nun schon mit Julian Büscher (27) durchs Leben. Mit zahlreichen Schmuse-Schnappschüssen halten die beiden ihre Fans auf dem Laufenden und mittlerweile haben sie sogar eine gemeinsame Wohnung bezogen. Da besteht kein Zweifel, dass die zwei es so richtig ernst miteinander meinen. Haben sie das nun auch offiziell gemacht? Sarah präsentierte sich jedenfalls mit einem verdächtigen Klunker am Finger!

In einer Instagram-Story scheint die Sängerin ihre Hände gar nicht oft genug in die Kamera halten zu können. Ob nach einem Nageltermin, beim Händchenhalten im Fitnessstudio oder beim Schnick-Schnack-Schnuck-Battle. Immer wieder fällt auf: Da glitzert etwas an der Hand der Brünetten – und das Schmuckstück hat ziemliche Ähnlichkeit mit einem Verlobungsring!

Erst vor wenigen Tagen hatte Sarah eine ausführliche Liebeserklärung an ihren Schatz auf der Fotoplattform gepostet. "Wenn ich bei dir bin, bin ich genau da, wo ich hingehöre", schrieb sie unter anderem. Julian entgegnete darauf in der Kommentarspalte: "Du bist meine Luft zum Atmen. Ich verspreche dir, dich für immer zu halten und zu beschützen."

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Julian Büscher

Anzeige

Instagram / julbue Sarah Lombardi im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / julbue Julian Büscher und Sarah Lombardi im Juli 2020 in Portugal

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de