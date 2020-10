Luke Packham setzt seinem privaten Glück die Krone auf! Der 26-Jährige wurde durch seine Teilnahme an der zweiten australischen Love Island-Staffel bekannt. Seitdem steht nicht nur er, sondern auch sein Liebesleben im Fokus der Öffentlichkeit. Im vergangenen Dezember machte er seine neue Beziehung öffentlich – allerdings verriet er so gut wie nichts über seine Freundin. So bekamen seine Follower auch nicht mit, wie es zwischen den beiden immer ernster wurde. Sogar so sehr, dass Luke nun um ihre Hand anhielt!

Mit einem süßen Foto – und damit dem zweiten Pärchenbild überhaupt – macht der Reality-TV-Star sein Glück offiziell: "Ich bin heute mit dieser Frau tauchen gegangen und habe ihr am Grund des Ozeans die Frage aller Fragen gestellt. Diesen Moment werde ich nie vergessen", schreibt er zu dem Instagram-Post. An der Hand seiner Auserwählten glitzert ein beachtlicher Verlobungsklunker – sie hat also Ja gesagt!

Lukes Community ist von den süßen Neuigkeiten begeistert. Sie pflastern die Kommentarspalte mit Glückwünschen. "Ich freue mich so verdammt für euch", jubelt ein User, während einem anderen vor allem Lukes kreativer Liebesbeweis auffällt: "Das ist der perfekte Antrag!"

Luke Packham, Ex-"Love Island"-Kandidat

Luke Packham und seine Partnerin, Dezember 2019

Luke Packham, Reality-TV-Star

