Lea Michele (34) fühlt sich nach der Geburt ihres ersten Kindes pudelwohl in ihrer Haut! Im Sommer wurden die ehemalige Glee-Darstellerin und ihr Mann Zandy Reich zum ersten Mal Eltern: Söhnchen Ever Leo erblickte im August das Licht der Welt. Seitdem lässt Lea ihre Follower im Netz immer mal wieder an ihrem Mama-Dasein teilhaben – und gibt ihnen nun ein Update zu ihrem After-Baby-Body.

Auf einem aktuellen Schnappschuss auf Instagram präsentiert sich die Schauspielerin in einem hautengen Fitnessoutfit: Sie trägt eine Kombi aus einer High-Waist-Radlerhose und einem Sport-BH und zeigt so ganz ungeniert ihre nackte Körpermitte. Und genau dort ist von überschüssigen Baby-Pfunden keine Spur mehr zu sehen! "Neun Wochen nach der Geburt – ich hab mir ein wenig Zeit genommen, um meinen Körper in Bewegung zu bringen. Es fühlt sich so gut an", schreibt Lea zu ihrem Foto.

Scheint so, als gönne sich die 34-Jährige gelegentlich mal ein bisschen Quality time für sich selbst – dank der Unterstützung ihrer Mutter Edith dürfte das hin und wieder möglich sein. Die 60-Jährige geht offenbar voll und ganz in ihrer Rolle als Oma auf. Zu deren rundem Geburtstag widmete Lea ihr neulich auch einen rührenden Beitrag: "Die beste Mutter, Großmutter und Freundin", lautete ihre Botschaft.

Anzeige

BG004/Bauergriffin.com / MEGA Lea Michele mit ihrem Mann Zandy und ihrem Sohn Ever

Anzeige

Instagram / leamichele Lea Michele und Baby Ever Leo

Anzeige

Instagram / leamichele Lea Micheles Mutter Edith mit Baby Ever Leo, Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de