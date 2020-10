Brooklyn Beckham (21) und Nicola Peltz (25) sind scheinbar überglücklich miteinander! Im Juli hielt der älteste Sohn von Kickerlegende David Beckham (45) um die Hand der jungen Schauspielerin an – und wollte sie eigentlich auch in diesem Jahr noch heiraten. Doch wegen der aktuellen Gesundheitslage liegen die Hochzeitspläne des Paares vorerst auf Eis. Dennoch haben Brooklyn und Nicola jetzt einen guten Grund zum Feiern: Sie sind heute vor einem Jahr ein Paar geworden!

Auf Instagram teilte Brooklyn anlässlich des Beziehungsjubiläums jetzt zwei Bilder mit Nicola in der Badewanne: Die beiden liegen eng aneinander im Badeschaum und küssen sich. Darunter machte der 21-Jährige seiner Verlobten eine süße Liebeserklärung: "Alles Gute zum einjährigen Jubiläum, Baby. Ich bin der glücklichste Mensch, dich an meiner Seite zu haben." Er könne es kaum erwarten, mit Nicola alt zu werden und eine Familie zu gründen. "Ich liebe dich so sehr", fügte der gebürtige Londoner hinzu.

Nicola postete auf ihrem Account die selben Bilder und versah diese mit ebenso rührenden Worten. "Ich bin das glücklichste Mädchen der Welt, an deiner Seite zu sein. Du hast das schönste Herz, das ich je gekannt habe", schrieb die 25-Jährige.

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im September 2020

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Oktober 2020

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckhams Antrag an Nicola Peltz

