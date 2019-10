Tana Mongeau (21) genießt die Freiheiten ihrer offenen Ehe anscheinend in vollen Zügen! Im vergangenen Juli gab die Web-Queen Jake Paul (22) das Jawort. Schon kurz nach der Hochzeit erklärten beide: Sie nehmen ihre Beziehung nicht allzu ernst und sehen das Ganze eher locker – so locker, dass die zwei YouTuber sich offenbar auch noch mit anderen treffen. Tana verbringt momentan sehr viel Zeit mit Noah Cyrus (19).

Verschiedene Paparazzi-Bilder zeigen die beiden Frauen beim Verlassen eines Restaurants in Los Angeles – und zwar Hand in Hand. Dort sollen sie den Geburtstag ihrer gemeinsamen Freundin Trevor Moran gefeiert haben. Außerdem postete Tana kürzlich in ihrer Instagram-Story mehrere Clips, die Noah beim Tanzen zeigen. Dabei trug die jüngere Schwester von Miley Cyrus (26) nur ein kurzes T-Shirt und einen String. Ob zwischen den beiden allerdings tatsächlich mehr als nur freundschaftliche Gefühle im Spiel sind, ist nicht klar.

Dass Tana nicht nur auf Männer steht, ist längst kein Geheimnis mehr. Vor der Beziehung mit Jake turtelte sie monatelang mit Schauspielerin Bella Thorne (21). Noah war zuletzt mit Rapper Lil Xan (23) liiert. Das Paar trennte sich aber vor rund einem Jahr.

Getty Images Tana Mongeau und Jake Paul 2019 in Los Angeles

Instagram / noahcyrus Noah Cyrus, April 2019

Instagram / bellathorne Tana Mongeau und Bella Thorne

