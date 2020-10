Ob sich Stormi Webster (2) wohl bald auf ein Geschwisterchen freuen darf? Vor zwei Jahren kam die Kleine auf die Welt und ist seitdem der ganze Stolz ihrer berühmten Mutter Kylie Jenner (23). Seitdem hält die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin ihre fast 200 Millionen Follower über ihren Alltag mit ihrer Tochter auf dem Laufenden. Jetzt verriet die Influencerin, wie sie zu weiterem Nachwuchs steht…

In einem neuen YouTube-Video von und mit James Charles (21) erklärte die 23-Jährige, dass das Muttersein ihr größtes Glück sei – und sie davon noch lange nicht genug habe. "Ich will auf jeden Fall mehr [Kinder]. Tatsächlich denke ich jeden Tag darüber nach. Ich weiß nur noch nicht, wann", meinte sie gegenüber dem Make-up-Artist. Auch wenn ihr Kinderwunsch offenbar groß ist, würde sie das nicht planen, sondern abwarten, was die Zukunft bringt.

Dennoch stellt sich das Elternsein auch als große Herausforderung für Kylie dar. "Ich meine, die Mutterschaft ist stressig, es ist schwer, zu versuchen, immer das Richtige zu tun. Ich lese Bücher und folge all diesen Influencern. Ich versuche nur, zu lernen, wie man sein Kind am besten großzieht, aber ich denke, jedes Kind ist anders", führte sie weiter aus.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Oktober 2020

Instagram / kyliejenner Stormi Webster, Tochter von Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Die "Keeping Up with the Kardashians"-Darstellerin Kylie Jenner

