Auch Supermodels belohnen sich nach dem Sport mit süßen Snacks! Dass Kendall Jenner (24) und Hailey Bieber (23) so heiße Körper haben, mit denen sie auf den Laufstegen dieser Welt auch noch gutes Geld verdienen, kommt nicht von ungefähr: Fast täglich scheinen sie einen guten Teil des Tages dem Sport zu widmen. Doch nach der Schufterei kommt offensichtlich das Vergnügen – diese Woche genehmigten sich die beiden nach dem Training eine kulinarische Belohnung!

Noch im Sportdress wurde das Model-Duo am Dienstag in Los Angeles von Paparazzi in einem Café erwischt. Zusammen holten sich die beiden diverse Snacks und kühle Getränke und rauschten hinterher mit Kendalls Auto davon. Die Ehefrau von Justin Bieber (26) komme öfter nach dem Gym in den Laden, wie Just Jared berichtete, nun habe sie Kendall erstmals im Schlepptau gehabt. Eine enge Leggings und ein Sport-BH betonten bei dem Ausflug die durchtrainierte Figur der 24-Jährigen, Hailey entschied sich – wie sehr oft – für einen Oversized-Hoodie.

Zuletzt wurden die berühmten Freundinnen zusammen beim Shoppen im September abgelichtet – etwas häufiger scheinen die Fotografen Kendall allerdings bei ihren Dates in der kalifornischen Metropole anzutreffen. Erst Anfang Oktober wurde sie erneut mit dem Basketballer Devin Booker (23) gesichtet, wie sie zusammen ein bei Promis beliebtes Restaurant verließen. Bestätigt haben dennoch weder sie noch der Sportler bislang ihre Liaison.

BG020 / Bauergriffin.com / MEGA Hailey Bieber und Kendall Jenner im Oktober 2020

Rachpoot / MEGA Kendall Jenner im Oktober 2020

Instagram / @kendalljenner Kendall Jenner präsentiert ihre Natural Beauty

