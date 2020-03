Und Action! Eigentlich ist es Hailey Bieber (23), die ihr Geld hauptsächlich mit dem Modeln verdient. Ein Werbe-Spot-Dreh hier, ein Fotoshooting da – die Blondine ist gefragt wie nie und ein waschechter Profi. Ihrem Mann Justin Bieber (26) zuliebe wechselt die Beauty jetzt allerdings ausnahmsweise die Perspektive: Denn plötzlich ist es Hailey selbst, die hinter der Kamera steht und coole Schnappschüsse ihres Liebsten macht.

Die bunten Wände in Los Angeles sind mittlerweile schon fast legendär und vor allem bei Touristen ein sehr begehrtes Motiv. Aber auch bei den Promis sind die Locations offenbar beliebt. So wurden Justin und Hailey vor wenigen Tagen von Paparazzi beobachtet, wie sie vor einer pinken Wand stoppten, um eine kurze Foto-Session zu starten. Der Sänger, dessen rosafarbene Mütze perfekt zum Hintergrund passte, ließ sich durch die anderen Fotografen nicht aus der Ruhe bringen und posierte lässig für die Kamera seiner Hailey. Und das Ergebnis kann sich doch durchaus sehen lassen, oder?

Aber natürlich ist Justin kein blutiger Anfänger. Immerhin stand er schon des Öfteren für Kampagnen vor der Linse – sogar zuletzt mit Hailey zusammen. Während sie im Oktober in einem Werbeclip anlässlich des 50. Geburtstags der Marke Calvin Klein gemeinsam in Unterwäsche posierten, modeln sie auch regelmäßig für Justins eigene Mode-Linie "Drew House". Wahrscheinlich fand das Fotoshooting vor der pinken Wand auch in diesem Rahmen statt, denn für die Aufnahmen trug der Musiker laut Daily Mail Teile aus seiner eigenen Kollektion.

MEGA Justin und Hailey Bieber in Los Angeles

MEGA Justin Bieber in Los Angeles

Rachpoot/MEGA Hailey und Justin Bieber in Los Angeles



