Chrissy Teigen (34) findet in ihren alten Alltag zurück. Vor wenigen Wochen musste die Laufstegschönheit eine Fehlgeburt erleiden. Deshalb hatte sie sich in der darauffolgenden Zeit weitgehend aus den sozialen Netzwerken zurückgezogen. Jetzt scheint das Model wieder ein Stück weit nach vorne zu blicken und meldet sich nicht nur mit einem langen Brief bei seinen Fans zurück – Chrissy hat sich auch erstmals wieder beim Kochen gefilmt!

"Wir machen Pfannkuchen", verkündet die Zweifach-Mutter in einer aktuellen Instagram-Story und ist darin zu sehen, wie sie mit einer Freundin und Töchterchen Luna Simone (4) in der Küche steht. Ihre Erstgeborene hat bei der Aktion viel Spaß und verziert die Eierkuchen mit Lebensmittelfarbe. Ihre berühmte Mama bereitet währenddessen Zucchinis und Süßkartoffeln als Ofengemüse zu. "Ich habe es vermisst, meine Kochabenteuer zu posten. Ich bin so stolz – das wird das Beste überhaupt", freut sich die 34-Jährige in einem Kommentar zu den Clips.

Darüber hinaus erklärt sie noch einmal, warum sie mit ihren berühmt-berüchtigten Koch-Clips eine Zeit lang pausiert hat: "Ich musste mich für eine Weile zurückziehen und Dinge tun, die ich liebe." Nun scheint sie jedoch wieder große Lust zu haben, ihre Rezepte mit ihrer Community zu teilen: "Aber ich habe es wirklich extrem vermisst, euch dabei mitzunehmen. Ich liebe euch und habe euch vermisst. Ich bin zurück!", verkündet sie.

Chrissy Teigen im Oktober 2020

Chrissy Teigen bei den Glamour Women Of The Year Awards, 2018

Chrissy Teigen, Model

