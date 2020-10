Neue Frisur, neuer Lebensabschnitt? 2016 änderte sich das Leben von Peer Kusmagk (45) plötzlich vollkommen: Der Schauspieler nahm an der Kuppelshow Adam sucht Eva - Promis im Paradies teil und lernte dort seine spätere Frau und Mutter seiner Kinder Janni (30) kennen. Gemeinsam mit seiner Familie lebt der Moderator sein Leben gerne abseits der Norm: Sie halten sich nicht an gewöhnliche Erziehungsstile, leben bescheiden in einer kleinen Potsdamer Wohnung und gehen häufig auf Reisen. Langweilig wird es bei den Kusmagks jedenfalls nie: Nun kündigte Peer im Web mal wieder "große Veränderungen" an!

Auf Instagram postete er ein Selfie von sich, dass ihn mit einem neuen Haarschnitt zeigt. Während seine Haare an den Seiten raspelkurz rasiert sind, herrscht in seinem Haupthaar Wuschel-Alarm. "Eine neue Frisur kündigt nicht nur bei Frauen oft große Veränderungen an...", lautete der kryptische Text zum Foto. Ob im Hause Kusmagks tatsächlich Neuerungen auf dem Plan stehen? Wenig später sieht man den 45-Jährigen in seiner Story bei einer Jogging-Session, die er – ebenfalls höchst verdächtig – mit David Bowies (✝69) Song "Changes" (zu Deutsch: "Veränderungen") unterlegte.

Bleibt abzuwarten, wann die Fans erfahren, was Peer hier so geheimnisvoll andeuten will... Die neue Frise kommt bei seiner Frau und seinen Fans auf jeden Fall richtig gut an. Die Blondine repostete das Foto ihres Mannes sogar in ihrer Story und betitelte es mit "Traummann".

Instagram / janniundpeer_kusmagk Janni, Yoko, Emil-Ocean und Peer Kusmagk

Instagram / janniundpeer Janni und Peer Kusmagk im September 2020

Instagram / janniundpeer Moderator Peer Kusmagk

