Gute Neuigkeiten für alle I Can See Your Voice-Fans! Im August startete die neue Musik-Rateshow auf RTL. Prominente mussten dabei entscheiden, welcher der Kandidaten ein talentierter Sänger und wer bloß ein Hochstapler ist – und zwar ohne die Teilnehmer jemals singen gehört zu haben. Zunächst wurden nur zwei Folgen produziert, die schlugen allerdings ein wie eine Bombe. Daher hat sich der Sender jetzt entschieden, das Erfolgsformat fortzusetzen.

Zunächst war die Zukunft der Show noch ungewiss. Jetzt erklärte RTL in einem Statement gegenüber Promiflash allerdings: "'I Can See Your Voice' ist toll gestartet bei RTL, unter anderem mit einem Primetime-Sieg bei den jungen Zuschauern. Wir freuen uns auf neue Folgen in 2021." Mögliche Kandidaten können sich ab sofort für das Show-Spektakel bewerben.

Auf welche Promi-Gäste sich die Zuschauer dann im nächsten Jahr freuen können, ist noch nicht bekannt. In den ersten beiden Folgen durften Sasha (48) und Vanessa Mai (28) ihre Menschenkenntnis unter Beweis stellen. Viele Promiflash-Leser dürfte die Ankündigung, dass es weitere Folgen geben wird, sehr freuen. In einer Umfrage fanden immerhin satte 86,1 Prozent "I Can See Your Voice" total unterhaltsam.

TVNOW / Frank W. Hempel Daniel Hartwich

gbrci / Future Image Sasha bei der "NDR Talk Show" im April 2018

TVNOW / Frank W. Hempel Vanessa Mai mit Fan Picco bei "I Can See Your Voice"

