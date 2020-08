Da hatten die Macher offenbar den richtigen Riecher. In dieser Woche flimmerte erstmals die neue Unterhaltungsshow I Can See Your Voice über die deutschen TV-Bildschirme. Während die Zuschauer dem Format während der ersten Folge am Dienstag noch etwas skeptisch gegenüberstanden, hat sich die Meinung über Nacht schlagartig geändert. Die zweite Episode wurde von den Fans gefeiert – doch wie wird es mit der Sendung jetzt weitergehen?

"Die zwei Abende voll bizarrer Täuschungen und großer Überraschungsmomente haben allen Beteiligten und auch den Zuschauern Spaß gemacht", erklärt ein RTL-Sprecher gegenüber Promiflash. Zunächst wurden nur zwei Episoden produziert – werden nun noch weitere folgen? "Wir lieben dieses Show-Genre und freuen uns über den tollen Start und den Primetime-Sieg bei den jungen Zuschauern. Eine Entscheidung, wie es mit 'I Can See Your Voice' bei RTL weitergeht, treffen wir demnächst", heißt es in dem Statement weiter.

Ob die Show mit Moderator Daniel Hartwich (42) also noch einmal ins Programm zurückkehrt, ist noch nicht endgültig entschieden – die Promiflash-Leser wären allerdings stark dafür. Wie eine Umfrage zeigt, fanden 86,1 Prozent das Format superwitzig und unterhaltsam. Nur 13,9 sind von dem Konzept noch nicht überzeugt.

