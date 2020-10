Die Zuschauer dürfen sich auf einen neuen Unter uns-Charakter freuen! In der beliebten Vorabendserie gab es in den vergangenen Wochen und Monaten so einige Veränderungen: Nachdem sich die Fans unter anderem von Serienliebling Kai Noll (56) aka Rufus Sturm verabschieden mussten, durften sie sich schließlich mit Isabel Vollmer (35) über ein neues Gesicht freuen. Isabel ist aber nicht der einzige Neuling – auch ihr Kollege Akeem van Floodrop ist jetzt ganz frisch am "Unter uns"-Set!

In der Konditorei Weigel ging es vor Kurzem ziemlich rund: Der alte Konditormeister Antoine war dort unter falschem Namen beschäftigt. Da ihn seine kriminelle Schwester dann aber doch aufspüren konnte, musste er die Schillerallee verlassen. An seiner Stelle findet dafür Theo Wolters, der von Akeem gespielt wird, in der Bäckerei eine neue Beschäftigung. Doch wie tickt er eigentlich? "Theo ist ein aufgeweckter Typ. Der hat aus Leidenschaft seine Konditormeisterschaft beendet. Freut sich jetzt aber, nachdem er ein bisschen was von der Welt gesehen hat, jetzt zurückzukommen in die Schillerallee", verrät Akeem in einem RTL-Interview.

Akeem dürfte bei "Unter uns" wohl genauso nett empfangen worden sein, wie seine Kollegin Isabel. Im Gespräch mit Promiflash schwärmte sie von ihren neuen Kollegen: "Alle waren superfreundlich und haben mich herzlich willkommen geheißen", erzählte sie.

Anzeige

TVNOW / Stefan Behrens Antonia Michalsky, Josephine Becker, Benjamin Heinrich und Akeem van Floodrop bei "Unter uns"

Anzeige

Instagram / marshall.acting "Unter uns"-Antoine-Darsteller Denis Ölmez

Anzeige

Instagram / isabelvollmer "Unter uns"-Darstellerin Isabel Vollmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de