Bei Manuel Süß brachen am vergangenen Sonntag auf der Bühne von The Voice of Germany alle Dämme: Der Nachwuchssänger verdrückte nach seinem Auftritt glatt ein paar Tränchen. Kein Wunder, schließlich konnte der 22-Jährigen einen Vierer-Buzzer ergattern, also alle Coaches von sich und seinem Können überzeugen. Auf Promiflash-Nachfrage erinnert sich Manuel an seine Performance – und den regelrechten Gefühlsrausch im Anschluss!

Dass Manuel weinen musste, scheint ihn rückblickend betrachtet nicht zu überraschen. "Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, was sich auch in meinen Songs widerspiegelt. Und vier Buzzer sind schon eine heftige Hausnummer", beteuert der Sozialassistent. Damit sei sein sehnlichster Wunsch in Erfüllung gegangen: "Eine besondere Anerkennung – eine besondere Reaktion", resümiert er. Außerdem sei der Weg bis zur erfolgreich absolvierten Blind Audition lang und mit harter Arbeit verbunden. "Ist es dann endlich soweit, beginnt mit dem Singen das Zittern um den ersten Buzzer, denn dieser bedeutet das Weiterkommen", erklärt Manuel. Wenn dann nach und nach weitere Coaches auf den Buzzer hauen, "ist die Freude unbeschreiblich und gefühlvolle Emotionen lassen sich nicht verbergen." Es bedeute eben auch, gestandenen Künstlern unterschiedlicher Musikrichtungen gefallen zu haben.

Am Ende wählte der Passenger-Fan Team Stefanie Kloß (35) und Yvonne Catterfeld (40) – die zwei seien einfach "engagierte Powerfrauen". Ein weiterer Grund für seine Entscheidung: "Der regionale Bezug spielte eine Rolle, denn Steffi kommt ja wie ich aus Sachsen. Meine Heimat ist mir wichtig, denn dort will ich als Musiker Fuß fassen", erläutert Manuel.

© ProSiebenSat.1/Richard Hübner Die Coaches von "The Voice of Germany" 2020

Instagram / manuel_suess Manel Süß im September 2017

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Mark Forster, Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld bei "The Voice of Germany"

