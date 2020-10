Paola Marias (27) Baby lässt sich noch etwas Zeit! Gemeinsam mit ihrem Mann Sascha Koslowski (33) erwartet die YouTuberin aktuell ihr zweites Kind. Tatsächlich kann es die Beauty schon seit Monaten kaum noch erwarten, dass die Schwangerschaft rum ist – die Beschwerden machen sie einfach total fertig. Eigentlich sollte es in dieser Woche endlich so weit sein. Doch ein bisschen wird Paola sich wohl noch gedulden müssen...

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 27-Jährige jetzt ein kurzes Update. "Das Baby ist nicht da, hab starke Rückenschmerzen, Füße und Hände sind geschwollen, Bauch ist hart", gab Paola einen Einblick in ihren aktuellen Alltag. In einem kurzen Clip sieht man die Hochschwangere außerdem auf einem Gymnastikball auf und ab hüpfen – ob sie so wohl ihren zweiten Sohn dazu animieren will, langsam herauszukommen?

Wie wird die Geburt im Hinblick auf die aktuelle Gesundheitskrise eigentlich ablaufen? In einem YouTube-Video erklärte die Zweifach-Mami in spe bereits: Papa Sascha darf bei der Entbindung dabei sein – allerdings erst, wenn es richtig losgeht. Deshalb appellierte die gebürtige Italienerin an ihr Baby: "Hoffen wir, dass du kleiner Stinker dir nicht so viel Zeit lässt wie dein Bruder!" Zur Erinnerung: Bei ihrem Erstgeborenen Leonardo (1) lag Paola mehr als 30 Stunden lang in den Wehen.

Instagram / paola Paola Maria im Mai 2020

Instagram / paola Paola Maria, YouTube-Star

Instagram / diekoslowskis Paola und Sascha Koslowski im Juli 2020

