Der Geburtstermin rückt immer näher bei Paola Maria (27). Die YouTuberin und ihr Mann Sascha Koslowski (33) erwarten gerade ihr zweites Kind, nachdem sie bereits 2018 stolze Eltern eines Sohnes namens Leonardo wurden. Der Webstar verriet sogar bereits das Geschlecht von Nachwuchs Nummer zwei: Es wird wieder ein Junge! Und bald ist es auch so weit und die Influencerin hält ihr Baby in den Armen. In einem neuen Update verrät sie jetzt Details zur bevorstehenden Entbindung und "ihrem kleinen Engel".

Nach einem Besuch beim Frauenarzt erzählt Paola ihren Followern, was sie dort erfahren hat. "Der Kleine ist jetzt schon kräftiger als Leonardo bei seiner Geburt. Richtig geil", scherzt die bald zweifache Mama in ihren Instagram-Stories. Die Ärztin habe ihr allerdings auch mitgeteilt, dass ihr Wonneproppen mit seinem Kopf sehr tief in ihr Becken gerutscht sei – sogar noch tiefer als bei der letzten Untersuchung. Aber das Positive: "Es geht ihm gut und das ist die Hauptsache." Jetzt heißt es für die gebürtige Italienerin und ihren Göttergatten warten, bis ihr Baby auf die Welt kommt. Der errechnete Geburtstermin ist sogar schon nächste Woche.

Die 27-Jährige plaudert außerdem aus, dass ihr häufig die Frage gestellt werde, ob sie Zwillinge bekomme. Paola stellt nun lachend klar: "Nein, Leute. Das ist definitiv nur ein Baby. Ich plane keine Überraschung und ich will niemanden pranken. Es ist wirklich nur ein Baby drin."

Anzeige

Instagram / paola YouTuberin Paola Maria mit ihrer kleinen Familie

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria und Sascha Koslowski auf der Babyshower, September 2020

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria, YouTube-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de