Heidi Klum (47) scheint sich auch in diesem Jahr einem aufwendigen Halloweenkostüm zu widmen – obwohl sie das in diesem Jahr gar nicht auf ihrer Party tragen kann! Denn wegen der aktuellen Gesundheitslage wird das alljährliche und berühmt-berüchtigte Verkleidungsevent des Models am 31. Oktober nicht stattfinden können. In den vergangenen Jahren hatte sich Heidi dabei immer wieder in den spektakulärsten Grusel-Outfits präsentiert. Doch auch wenn die Feier 2020 ins Wasser fällt – die Beauty scheint sich trotzdem außergewöhnlich zu verkleiden!

Auf Instagram teilte die Germany's next Topmodel-Jurorin einen Clip, in dem sie sich von zwei Maskenbildnern für das Schauerfest herrichten lässt. Während Heidi nur in Unterwäsche bekleidet, auf einer mit einem marmorgemusterten Bettlaken bespannten Matratze liegt, bepinseln die beiden ihren Körper mit weißer Farbe. Nach und nach ähnelt Heidis Bodypainting immer mehr dem Muster des Bettlakens. Was genau Heidi damit darstellen will, ist allerdings noch ungewiss.

In den vergangenen Jahren hatte sich die 47-Jährige in den unterschiedlichsten Kostümen präsentiert – von Zeichentrickfigur bis Sagengestalt war bislang fast alles dabei: Sie verkleidete sich bereits als Lady Godiva, als Cyborg, Shreks Frau Fiona und als Gorilla.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Oktober 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum

