Endlich kennen sie das Geschlecht ihres Babys! Vor wenigen Wochen verkündete Mode-Bloggerin Chiara Ferragni (33) ihren Fans eine zuckersüße Nachricht: Sie und ihr Ehemann, Rapper Fedez (30), erwarten wieder ein Kind! Vor allem ihren erstgeborenen Sohn Leone (2) dürfte das freuen – schließlich hat er schon bald einen Spielkameraden. Nun hat die Italienerin auch endlich Gewissheit, ob sich Leo auf eine Schwester oder einen Bruder freuen darf: Chiara bekommt ein Mädchen!

Diese freudige Botschaft teilt sie ihren Fans jetzt in einem kurzen Video auf Instagram mit. Darin hält ihr zweijähriger Sohn ein Ultraschallbild von seinem Geschwisterchen in der Hand und sagt ganz stolz in die Kamera: "Das ist die kleine Schwester von Leo." Somit ist klar, dass bald auch einen Mini-Chiara die Netzwelt erobern wird.

Ganz so ungeplant dürfte Nachwuchs Nummer zwei aber nicht gewesen sein. Bereits in einem früheren Post verriet die 33-Jährige, dass sie sich weiteren Nachwuchs wünsche. "Ich würde ich es immer wieder tun. Ich werde nie diese Emotionen vergessen, die ich dabei verspürt habe. Unser Körper ist einfach nur ein Wunder", schrieb sie in emotionalen Zeilen über die Geburt ihres ersten Kindes Leo.

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni mit ihrem Sohn Leone

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni, Influencerin

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni und ihr Sohn Leo im Oktober 2020

