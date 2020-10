Lange mussten die Fans warten, jetzt ist es endlich so weit – Harry Styles (26) meldet sich wieder mit neuer Musik inklusive Video zurück! Nach einer kreativen Pause von fünf Monaten hat der ehemalige One Direction-Star nun auch das Video zu seiner Single "Golden" veröffentlicht. Der Song ist einer von zwölf Tracks auf seinem zweiten Solo-Album "Fine Line", das letztes Jahr im Dezember erschien. Schon im Video zu "Watermelon Sugar" zeigte sich der Sänger sehr freizügig – in seinem neuen Clip setzt er jetzt noch einen drauf!

Im Musikvideo zu "Golden" zieht der Hottie jetzt nämlich selber blank! Fröhlich läuft er zuerst an der malerischen italienischen Amalfiküste entlang, während er den Liedtext zu seiner neuen Single trällert. Kurz darauf steht Harry halb nackt im Meer und trägt nichts außer einer weiten Schlaghose und einem gelben Regenhut – und lässt damit die Herzen seiner Fans höherschlagen.

Laut dem Newsportal Daily Mail bekam das Video über eine halbe Million Klicks allein in den ersten fünf Minuten, nachdem es auf YouTube hochgeladen wurde. Mittlerweile haben es schon über 21 Millionen Mal angesehen. Na, wenn das Mal keine guten Nachrichten für den Briten sind!

Getty Images Harry Styles, Musiker

Musikvideo: "Harry Styles" mit "Golden" Harry Styles im Musikvideo zu "Golden" 2020

ActionPress/SIPA PRESS Harry Styles, Sänger

