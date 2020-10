Der Herbst wird also bunt! Jennifer Lopez (51) gilt schon lange als DIE Fashion-Ikone im Musikbusiness. Die Sängerin ist für ihre stets stilsicheren Looks bekannt. Ob locker und lässig, eng und ziemlich sexy oder doch eher hochgeschlossen und klassisch – J.Lo weiß immer, was gerade im Trend ist. Auch jetzt stellte sie ihr gutes Näschen für Trends wieder unter Beweis, als sie auf ein Date mit ihrem Verlobten Alex Rodriguez (45) ging: Jennifer setzte bei einem romantischen Dinner auf Knallfarben und Leder!

Die 51-Jährige weiß eben, wie man einen fulminanten Auftritt hinlegt. Am Mittwoch trug die Musikerin bei einem Dinner-Date mit ihrem baldigen Gatten im schicken BOA Steakhouse in West Hollywood einen pinkfarbenen Pullover. Dazu kombinierte die zweifache Mutter einen Lederrock in Schlangenoptik und dazu passende Pumps. Ihren Look rundete sie mit einem hohen Dutt und einer kleinen schwarzen Kroko-Handtasche ab. Alex hingegen glänzte in einem schlichten, graufarbenen Anzug.

Erst vor einigen Tagen hatte Jennifer im Netz mit einem neuen, aber schon bekannten Look überrascht. Sie hatte sich wieder mit einer prächtigen wallenden Mähne präsentiert. "Zurück zum Wesentlichen", hatte sie ihren Schnappschuss mit XXL-Haarpracht betitelt.

Jennifer Lopez, Sängerin

Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

Jennifer Lopez im Oktober 2020

