Lennart Betzgen (24) ist eines der Cast-Mitglieder des Verbotene Liebe-Reboots "Next Generation". Dort spielt er Paul, den jüngsten Sohn von Robert und Eva Verhoven (Heinz Hoenig, 69 und Stephanie Japp). Doch "Verbotene Liebe" ist nicht die erste audiovisuelle Produktion, in der Lennart schon mitgewirkt hat – hier kommt eine Übersicht über seine bisherigen Rollen.

Der blonde Schönling wirkte schon in TV-Serien wie "Ku'damm 59" und Der Lehrer mit. In Letzterer spielte er in der sechsten Staffel die Rolle des Schülers Sascha Frege in den Folgen vier bis zwölf. Außerdem kann man ihn seit 2016 als Jonas in der Serie "Tierärztin Dr. Mertens" sehen. Doch auch in Spielfilmen konnte Lennart schon Rollen ergattern. Darunter Streifen wie "Die Entdeckung der Currywurst", "Verrückt nach Fixi" oder "So viel Zeit".

Lennart überzeugt allerdings nicht nur mit schauspielerischem Talent oder einem süßen Lächeln – immer wieder zeigt er auf Social Media, wie sportlich er ist. Dabei setzt er sein Sixpack äußerst gekonnt in Szene. Für seine neue Rolle wurden ihm nun augenscheinlich die Haare blondiert. Wie findet ihr den neuen Look? Stimmt am Ende des Artikels ab.

Lennart Betzgen, Schauspieler

Lennart Betzgen

Lennart Betzgen bei einem "Notruf Hafenkante"-Dreh

