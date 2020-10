Was läuft denn nun wirklich zwischen Anne Wünsche (29) und Ruben Rodriguez? Vor wenigen Wochen trennte sich die Influencerin von ihrem Freund Karim – und die nächsten Liebesgerüchte ließen nicht lange auf sich warten: Fans vermuteten eine Romanze zwischen ihr und dem SixxPaxx-Stripper. Ein Insider will die Beziehung der beiden bestätigen können – der Hottie soll sogar schon Annes Kinder kennengelernt haben. Jetzt äußert sich Ruben selbst zu den Spekulationen!

"Ich kenne Anne und wir lernen uns seit ein bis zwei Wochen immer besser kennen", gibt der Wahlberliner im Gespräch mit Promiflash preis. Mehr Details über ihren aktuellen Beziehungsstatus offenbart er nicht – dafür aber der Informant: Laut ihm sollen sie sich nicht mehr in der Kennenlernphase befinden, sondern längst ein Paar sein. Das Pikante daran ist: "Ruben hat seine schwangere Freundin für Anne sitzen gelassen", will die Quelle wissen.

Doch was ist an den Behauptungen dran? Ruben stellt gegenüber Promiflash klar: "Anne ist definitiv nicht der Grund, wieso ich mich vor sechs Monaten getrennt hatte." Er habe die Beziehung vor einem halben Jahr beendet – und die zweifache Mutter erst viel später kennengelernt. Zudem habe er erst nach der Trennung von der Schwangerschaft seiner Ex erfahren.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im August 2020

Instagram / rubensixxpaxx Ruben von den SixxPaxx

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Netz-Star

