Dürfen sich die britischen Royals schon bald wieder über Nachwuchs freuen? Seit Mai 2019 sind Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) Eltern des kleinen Archie Harrison. Dass der inzwischen Einjährige kein Einzelkind bleiben soll, betonte das Paar schon mehrfach. Doch wann bekommt der kleine Knirps denn nun ein Geschwisterchen? Die englischen Buchmacher sind sich einig: Meghan wird zum Jahresende eine zweite Schwangerschaft bekanntgeben!

Wie The Sun berichtete, sollen über Meghan und Harrys Familienplanung bereits Wetten abgeschlossen werden. Harry Aitkenhead von Coral, einem der größten Wettbüros Großbritanniens, verriet: "Wir gehen davon aus, dass Harry und Meghan noch vor Ende des Jahres bekannt geben, dass sie ein Kind erwarten." Während die Quote bei Coral 4:5 lautet, rechnet das Wettbüro Ladbrokes mit einer Quote von 5:4.

Doch wie viele Kinder wünschen sich Harry und Meghan überhaupt? In einem Interview mit Naturschützerin Jane Goodall stellte der 36-Jährige bereits im vergangenen Jahr klar: "Zwei, maximal!" Sein Bruder Prinz William (38) und dessen Frau Kate (38) sind hingegen schon jetzt stolze Eltern von drei Kindern.

Getty Images Herzogin Meghan, ehemalige Schauspielerin

Getty Images Prinz Harry, Mitglied der britischen Königsfamilie

Getty Images Prinz William und Prinz Harry mit ihren Frauen Kate und Meghan

