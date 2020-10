Wie bitte, wie lautet der Spitzname von Elon Musks (49) Kind? Erst im vergangenen Mai sind der Tesla-Chef und seine Freundin Grimes (32) stolze Eltern eines kleinen Jungen geworden. Der mehr als außergewöhnliche Name ihres Sohnes lautet: X Æ A-XII. Ausgesprochen wird diese Buchstaben-Zahlen-Kombination wie "Xasha Twelve". Über vier Monate nachdem die Namensgebung in der Presse für Furore sorgte, gab die Neu-Mama nun bekannt, was der Kosename ihres Wonneproppens ist.

Die Sängerin und der Technikmogul nennen ihr Baby schlicht X. Das verriet Grimes in einem Interview mit der New York Times. Dabei plaudert die Musikerin auch aus, dass ihr Sohn schon sehr genau wisse, was er mag und bereits einen ausgeprägten "Geschmack" habe. "Kleinkinder haben definitiv ihre eigene Meinung. Ich habe unter anderem 'Apocalypse Now' oder Ähnliches mit meinem Baby geguckt. Er steht auf radikale Kunst", erklärt die Kanadierin. Sie sehe kein Problem mit ihrem X einen FSK16-Film anzuschauen und mit ihm "auf diesem Level zu kommunizieren".

Sie enthüllt sogar, dass ihr Kleiner ihr dabei geholfen habe, einen neuen Song zu schreiben. Und ähnlich wie ihr Sohnemann hat im Übrigen auch Grimes einen kurzen Spitznamen – sie wird C gerufen – eine Anspielung auf die Lichtgeschwindigkeit.

Anzeige

Getty Images Elon Musk und Grimes, 2018

Anzeige

Getty Images Elon Musk bei einem Event in Grünheide im September 2020

Anzeige

Getty Images Grimes bei der "Captain Marvel"-Premiere in Hollywood im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de